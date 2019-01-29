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    Главная / Торги / Моноблок

    Моноблок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 00:0029.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82675Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82675

    Наименование закупки

    Моноблок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 10:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности"
    Все закупки и тендеры АО "ДРАГА"

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-53-97

    Факс

    +7 495 719-45-85

    Адрес электронной почты

    info@draga.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крецу Александра Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Моноблок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 00:00 GMT +329.01.2019 00:0029.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82675Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моноблок

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата, доставка включена в стоимость.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ДРАГА"
    Все закупки и тендеры АО "ДРАГА"

    Адрес местонахождения

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Моноблок Dell Inspiron 3477 23.8ДЮЙМ Linux Intel Core i3-7130U 2.7 ГГц DDR4 4096МБ 2400МГц HDD 1000Gb Intel HD Graphics 620 BT/WiFi RJ-45, HDMI, USB 2.0, 3xUSB 3.0 548.8x358x41.5ММ 4.62КГ 3477-2433 черный"

    Кол-во: 4.000

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