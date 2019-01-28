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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
ремонт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 15:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,
Почтовый адрес
603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1
Контактный телефон
+7 831 282-16-28
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@nnood.ru
Ф.И.О. контактного лица
Железин Олег Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ремонт
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.01.2019 09:00 GMT +328.01.2019 09:0028.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82673Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт
Начальная цена
5 300,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Н.НовгородРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 30 дней со дня подписания акта оказанных услуг. Оказание услуг со дня подписания договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "НОКОД"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"
Адрес местонахождения
603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,
603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1
Кол-во: 1.000