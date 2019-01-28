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    Главная / Торги / хозяйственные товары на 2019 год

    хозяйственные товары на 2019 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 08:0028.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82665Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82665

    Наименование закупки

    хозяйственные товары на 2019 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 15:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСПСД БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, третий микрорайон, 2 "Б"

    Почтовый адрес

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, третий микрорайон, 2 "Б"

    Контактный телефон

    +7 83172 5-29-53

    Факс

    +7 83172 5-14-75

    Адрес электронной почты

    cspsd1@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хозяйственные товары на 2019 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 08:00 GMT +328.01.2019 08:0028.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82665Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозяйственные товары на 2019 год

    Начальная цена

    10 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, р.п. Бутурлино, ул. 3-й микрорайон, д. 2 "Б"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата производится по факту поставки товара, на основании накладной, счета, счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСПСД БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСПСД БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, третий микрорайон, 2 "Б"

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСПСД БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСПСД БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п. Бутурлино, третий микрорайон, 2 "Б"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сода кальцинированная Марка Б (порошкообразная) 0.6КГ ООО ПКФ «АХТ» Россия"

    Кол-во: 30.000

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