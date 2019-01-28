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    Главная / Торги / Поставка кухонной мебели, кухонного инвентаря

    Поставка кухонной мебели, кухонного инвентаря

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 07:0028.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82664Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82664

    Наименование закупки

    Поставка кухонной мебели, кухонного инвентаря

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 15:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 28-38-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    telegraf@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кухонной мебели, кухонного инвентаря

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 07:00 GMT +328.01.2019 07:0028.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82664Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кухонной мебели, кухонного инвентаря

    Начальная цена

    496 820,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353521, Российская Федерация, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, ул. Курортная д. 102Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В цену включены все затраты, в том числе доставка до склада получателя. Оплата по факту получения в течение 30 дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеллаж для тарелок АТЕСИ СКТ-1/1500 нержавеющая сталь 1500х300х1650ММ"

    Кол-во: 4.000

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