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Наименование закупки
Поставка знаков опасности и ООН для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 15:06
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка знаков опасности и ООН для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.01.2019 00:00 GMT +328.01.2019 00:0028.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82658Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка знаков опасности и ООН для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
1 830 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Астраханский филиал, 416168, РФ, Астраханская область, Красноярский район, Джанайский сельсоветРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара производится в течение не менее 30 (тридцати) рабочих дней , либо в течение не более 30 (тридцати) календарных дней, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 10000.000