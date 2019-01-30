Запрос информации в электронной форме на поставку инвентаря для санитарных узлов

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка товара производится в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00, в пятницу – с 09:00 до 15:00 (по московскому времени). Доставка товара Покупателю осуществляется транспортом Поставщика и за его счет, на склад Покупателя. Авансирование не осуществляется. Расчет за поставленный товар осуществляется Покупателем по счету Поставщика на основании подписанных Сторонами учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ – 20-3/96) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписанного Покупателем учетного документа или УПД.