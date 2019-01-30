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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Запрос информации в электронной форме на поставку инвентаря для санитарных узлов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 14:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Контактный телефон
+7 928 274-06-27
Факс
Адрес электронной почты
03SVC_UOZE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос информации в электронной форме на поставку инвентаря для санитарных узлов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.01.2019 15:00 GMT +330.01.2019 15:0030.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82655Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос информации в электронной форме на поставку инвентаря для санитарных узлов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, ул. им. Кондратенко Н.И., 12., ул. Тихорецкая, 81Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка товара производится в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00, в пятницу – с 09:00 до 15:00 (по московскому времени). Доставка товара Покупателю осуществляется транспортом Поставщика и за его счет, на склад Покупателя. Авансирование не осуществляется. Расчет за поставленный товар осуществляется Покупателем по счету Поставщика на основании подписанных Сторонами учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ – 20-3/96) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписанного Покупателем учетного документа или УПД.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Кол-во: 1.000