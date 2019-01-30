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    Главная / Торги / Запрос информации в электронной форме на поставку инвентаря для санитарных узлов

    Запрос информации в электронной форме на поставку инвентаря для санитарных узлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 15:0030.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82655Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82655

    Наименование закупки

    Запрос информации в электронной форме на поставку инвентаря для санитарных узлов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 14:57

    Документация процедуры

    ЭП_Приложение_2.docx

    ЭП_Приложение_1.docx

    Запрос_информации.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос информации в электронной форме на поставку инвентаря для санитарных узлов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 15:00 GMT +330.01.2019 15:0030.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82655Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос информации в электронной форме на поставку инвентаря для санитарных узлов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 350000, г. Краснодар, ул. им. Кондратенко Н.И., 12., ул. Тихорецкая, 81Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка товара производится в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00, в пятницу – с 09:00 до 15:00 (по московскому времени). Доставка товара Покупателю осуществляется транспортом Поставщика и за его счет, на склад Покупателя. Авансирование не осуществляется. Расчет за поставленный товар осуществляется Покупателем по счету Поставщика на основании подписанных Сторонами учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ – 20-3/96) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписанного Покупателем учетного документа или УПД.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос информации в электронной форме на поставку инвентаря для санитарных узлов для Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации"

    Кол-во: 1.000

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