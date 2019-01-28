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Наименование закупки
Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспортных средств для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 15:38
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
Почтовый адрес
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Контактный телефон
+7 495 355-90-50
Факс
+7 495 355-91-12
Адрес электронной почты
zemcova@oeg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горобцова Диана Николаевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспортных средств для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.01.2019 08:30 GMT +328.01.2019 08:3028.01.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82649Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспортных средств для нужд СУ "Волгооргэнергогаз"
Начальная цена
99 615,92
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб. 16аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата после оказания услуги
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Адрес местонахождения
115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11
Кол-во: 1.000