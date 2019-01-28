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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Вневедомственная охрана.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 15:20
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-86-05
Факс
Адрес электронной почты
nntc@mts-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кормщикова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Вневедомственная охрана.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.01.2019 08:00 GMT +328.01.2019 08:0028.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82648Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Вневедомственная охрана.
Начальная цена
67 604,52
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603950, г. Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
При получении "тревожного" сообщения с объекта обеспечить его регистрацию и направить наряд полиции к объекту, принять меры к задержанию лиц, совершающих противоправные действия. Абонентская блата производится ежемесячно, путем оплаты сумм денежных средств до 1 (первого) числа месяца следующего за расчетным, на основании счетов и актов об оказании услуг выставляемых "Охраной".
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Кол-во: 12.000