Условия договора

Условия оплаты и доставки

При получении "тревожного" сообщения с объекта обеспечить его регистрацию и направить наряд полиции к объекту, принять меры к задержанию лиц, совершающих противоправные действия. Абонентская блата производится ежемесячно, путем оплаты сумм денежных средств до 1 (первого) числа месяца следующего за расчетным, на основании счетов и актов об оказании услуг выставляемых "Охраной".