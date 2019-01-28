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    Главная / Торги / Техническое обслуживание узлов учета СО и ГВС

    Техническое обслуживание узлов учета СО и ГВС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 08:0028.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82644Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82644

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание узлов учета СО и ГВС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 15:20

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-86-05

    Факс

    Адрес электронной почты

    nntc@mts-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кормщикова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслуживание узлов учета СО и ГВС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 08:00 GMT +328.01.2019 08:0028.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82644Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание узлов учета СО и ГВС

    Начальная цена

    27 999,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603159, г.Нижний Новгород, ул.Героя Шапошникова, д.10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Моментом исполнения обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится в течении 5-ти банковских дней с момента подписания акта приема оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт приборов учета Техническое обслуживание оборудования узла учёта тепловой энергии"

    Кол-во: 12.000

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