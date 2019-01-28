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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Проведение предрейсового, послерейсового медицинского осмотра
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 14:12
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3
Почтовый адрес
606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3
Контактный телефон
+7 8313 34-32-56
Факс
+7 8313 34-32-56
Адрес электронной почты
dzr_vityaz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение предрейсового, послерейсового медицинского осмотра
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.01.2019 16:30 GMT +328.01.2019 16:3028.01.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82636Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение предрейсового, послерейсового медицинского осмотра
Начальная цена
6 160,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Дзержинск, переулок Западный д.3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
плата производится в соответствии с актом выполненных работ с отсрочкой платежа до 10 календарных дней. Услуга оказывается с момента заключения договора и до 31 декабря 2019 г.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
Адрес местонахождения
606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3
Кол-во: 176.000