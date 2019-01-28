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    Главная / Торги / Проведение предрейсового, послерейсового медицинского осмотра

    Проведение предрейсового, послерейсового медицинского осмотра

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 16:3028.01.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82636Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82636

    Наименование закупки

    Проведение предрейсового, послерейсового медицинского осмотра

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 14:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВИТЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ

    Юридический адрес

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Почтовый адрес

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Контактный телефон

    +7 8313 34-32-56

    Факс

    +7 8313 34-32-56

    Адрес электронной почты

    dzr_vityaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Проведение предрейсового, послерейсового медицинского осмотра

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 16:30 GMT +328.01.2019 16:3028.01.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82636Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение предрейсового, послерейсового медицинского осмотра

    Начальная цена

    6 160,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Дзержинск, переулок Западный д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    плата производится в соответствии с актом выполненных работ с отсрочкой платежа до 10 календарных дней. Услуга оказывается с момента заключения договора и до 31 декабря 2019 г.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ

    Адрес местонахождения

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по медицинскому осмотру . Проведение предрейсового, послерейсового медицинского осмотра 1-го водителя ТС"

    Кол-во: 176.000

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