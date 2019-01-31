www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка автомобильное топлива АИ-92
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 14:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2
Почтовый адрес
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2
Контактный телефон
+7 831 417-27-86
Факс
Адрес электронной почты
gbu.17@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильное топлива АИ-92
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.01.2019 09:00 GMT +331.01.2019 09:0031.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82635Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильное топлива АИ-92
Начальная цена
68 640,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Заправочные станции в радиусе 1,5 км от местонахождения заказчика по адресу: г.Н.Новгород, ул.В. Шишкова , 2/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка до 31.05.2019г Постоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
Адрес местонахождения
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2
Кол-во: 2000.000