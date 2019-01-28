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    Главная / Торги / рава на использование программных средств для передачи отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат

    рава на использование программных средств для передачи отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 16:3028.01.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82634Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82634

    Наименование закупки

    рава на использование программных средств для передачи отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 14:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ВИТЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ

    Юридический адрес

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Почтовый адрес

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Контактный телефон

    +7 8313 34-32-56

    Факс

    +7 8313 34-32-56

    Адрес электронной почты

    dzr_vityaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Рава на использование программных средств для передачи отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 16:30 GMT +328.01.2019 16:3028.01.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82634Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рава на использование программных средств для передачи отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС, Росстат

    Начальная цена

    3 550,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Дзержинск, переулок Западный д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата производится с отсрочкой платежа до 5 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи. Услуга оказывается с момента подписания контракта и до 31 декабря 2019 г.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ
    Все закупки и тендеры ГБУ ЦСР ВИТЯЗЬ

    Адрес местонахождения

    606015, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, переулок Западный, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Право на использование программного средства для ЭВМ"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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