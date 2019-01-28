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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Портативный металлодетектор_ТФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 13:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Контактный телефон
+7 495 719-33-49
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
tender@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мурашкин Александр Игоревич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Портативный металлодетектор_ТФ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.01.2019 12:00 GMT +328.01.2019 12:0028.01.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82627Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Портативный металлодетектор_ТФ
Начальная цена
373 624,95
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, Томская обл., г. Колпашево, ул.Портовая,72/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Томская обл., г. Колпашево, ул.Портовая,72/2 Поставка в течение 2-х дней с момента заявки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Адрес местонахождения
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Кол-во: 15.000