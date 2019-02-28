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    Главная / Торги / Аккумулятор литий-ионный BAT -103098 L10/36 (15/40) для маяка-ответчика SPT-331/R ( Черский 104)

    Аккумулятор литий-ионный BAT -103098 L10/36 (15/40) для маяка-ответчика SPT-331/R ( Черский 104)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.02.2019 01:0028.02.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82625Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82625

    Наименование закупки

    Аккумулятор литий-ионный BAT -103098 L10/36 (15/40) для маяка-ответчика SPT-331/R ( Черский 104)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 13:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Аккумулятор литий-ионный BAT -103098 L10/36 (15/40) для маяка-ответчика SPT-331/R ( Черский 104)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.02.2019 01:00 GMT +328.02.2019 01:0028.02.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82625Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аккумулятор литий-ионный BAT -103098 L10/36 (15/40) для маяка-ответчика SPT-331/R ( Черский 104)

    Начальная цена

    325 545,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект 59, до борта судна (территория Находкинского судоремонтного завода), пропуск на территорию платный (ориентировочно 780-2500 руб.). Пропуск организует и оплачивает Поставщик.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа 30 рабочих дней, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор литий-ионный BAT -103098 L10/36 (15/40) для маяка-ответчика SPT-331/R SSBL Positioning Transponder SPT 331/R 290-103053 Kongsberg Maritime AS"

    Кол-во: 1.000

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