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Наименование закупки
Поставка горючесмазочных материалов для нужд ООО КЗИТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 14:35
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Почтовый адрес
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Контактный телефон
+7 35139 2-09-81
Факс
+7 35139 2-09-84
Адрес электронной почты
kzit@kzit.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колганова Евгения Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка горючесмазочных материалов для нужд ООО КЗИТ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.01.2019 21:00 GMT +331.01.2019 21:0031.01.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82623Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горючесмазочных материалов для нужд ООО КЗИТ
Начальная цена
482 156,66
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Мечникова, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Место поставки: склад ООО КЗИТ Сроки поставки: 2019 год, по письменным заявкам Условия поставки: поставка силами и средствами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 30 к/д с даты поставки партии товара на склад ООО КЗИТ При подготовке ответа на запрос, необходимо руководствоваться комментариями Заказчика по каждой позиции запроса!!! Принимая участие в данном запросе Участник/Поставщик берет на себя ответственность в самостоятельном изучении документации запроса, условий запроса, требований Заказчика и Торговой площадки. Контакты: т. 8 (35139) 21-001 Колганова Евгения Евгеньевна KolganovaEE@kzit.ru
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "КЗИТ"
Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"
Адрес местонахождения
456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1
Кол-во: 5.000