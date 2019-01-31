Поставка горючесмазочных материалов для нужд ООО КЗИТ

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Место поставки: склад ООО КЗИТ Сроки поставки: 2019 год, по письменным заявкам Условия поставки: поставка силами и средствами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 30 к/д с даты поставки партии товара на склад ООО КЗИТ При подготовке ответа на запрос, необходимо руководствоваться комментариями Заказчика по каждой позиции запроса!!! Принимая участие в данном запросе Участник/Поставщик берет на себя ответственность в самостоятельном изучении документации запроса, условий запроса, требований Заказчика и Торговой площадки. Контакты: т. 8 (35139) 21-001 Колганова Евгения Евгеньевна KolganovaEE@kzit.ru