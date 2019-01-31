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    Главная / Торги / Поставка горючесмазочных материалов для нужд ООО КЗИТ

    Поставка горючесмазочных материалов для нужд ООО КЗИТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 21:0031.01.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82623Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82623

    Наименование закупки

    Поставка горючесмазочных материалов для нужд ООО КЗИТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 14:35

    Документация процедуры

    список_документов_для_заключения_договора.pdf

    Проект_Договора_с_НДС.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Копейский завод изоляции труб"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Юридический адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Почтовый адрес

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Контактный телефон

    +7 35139 2-09-81

    Факс

    +7 35139 2-09-84

    Адрес электронной почты

    kzit@kzit.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колганова Евгения Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка горючесмазочных материалов для нужд ООО КЗИТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 21:00 GMT +331.01.2019 21:0031.01.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82623Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка горючесмазочных материалов для нужд ООО КЗИТ

    Начальная цена

    482 156,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Мечникова, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Место поставки: склад ООО КЗИТ Сроки поставки: 2019 год, по письменным заявкам Условия поставки: поставка силами и средствами Поставщика, за счет Поставщика на склад Покупателя. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: отсрочка платежа 30 к/д с даты поставки партии товара на склад ООО КЗИТ При подготовке ответа на запрос, необходимо руководствоваться комментариями Заказчика по каждой позиции запроса!!! Принимая участие в данном запросе Участник/Поставщик берет на себя ответственность в самостоятельном изучении документации запроса, условий запроса, требований Заказчика и Торговой площадки. Контакты: т. 8 (35139) 21-001 Колганова Евгения Евгеньевна KolganovaEE@kzit.ru

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КЗИТ"
    Все закупки и тендеры ООО "КЗИТ"

    Адрес местонахождения

    456656, Российская Федерация, Челябинская область, Копейск, Мечникова, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антифриз Icestream G-12 БАКСС красный канистра 10Л"

    Кол-во: 5.000

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