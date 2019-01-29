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    Главная / Торги / Поставка баллонов металлокомпозитных

    Поставка баллонов металлокомпозитных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 13:0029.01.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82619Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82619

    Наименование закупки

    Поставка баллонов металлокомпозитных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 13:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот

    Поставка баллонов металлокомпозитных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 13:00 GMT +329.01.2019 13:0029.01.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82619Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка баллонов металлокомпозитных

    Начальная цена

    288 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Российская Федерация 617762 Пермский край г.Чайковский Промышленная зона "Сутузово" Центральная база УМТС и К филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 30 дней, все издержки по доставке ТМЦ до склада заказчика включены в стоимость продукции, аналоги не рассматриваются, наличие паспортов и сертификатов, гарантия не менее завода изготовителя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Баллон стальной металлокомпозитный ВМК-2,5-125-250 2.5ЛИТР(ДМ³) 25МПа 1,7 кг., М18х1,5 с вентилем"

    Кол-во: 9.000

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