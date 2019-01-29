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Наименование закупки
Поставка баллонов металлокомпозитных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 13:32
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
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Адрес электронной почты
vahrushev@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушев Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка баллонов металлокомпозитных
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.01.2019 13:00 GMT +329.01.2019 13:0029.01.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82619Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка баллонов металлокомпозитных
Начальная цена
288 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Российская Федерация 617762 Пермский край г.Чайковский Промышленная зона "Сутузово" Центральная база УМТС и К филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Отсрочка платежа 30 дней, все издержки по доставке ТМЦ до склада заказчика включены в стоимость продукции, аналоги не рассматриваются, наличие паспортов и сертификатов, гарантия не менее завода изготовителя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 9.000