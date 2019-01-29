Условия договора

Условия оплаты и доставки

Отсрочка платежа 30 дней, все издержки по доставке ТМЦ до склада заказчика включены в стоимость продукции, аналоги не рассматриваются, наличие паспортов и сертификатов, гарантия не менее завода изготовителя.