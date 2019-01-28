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    Главная / Торги / Компьютер в сборе. В соответствии со спецификации

    Компьютер в сборе. В соответствии со спецификации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 08:0028.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82614Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82614

    Наименование закупки

    Компьютер в сборе. В соответствии со спецификации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 15:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-86-05

    Факс

    Адрес электронной почты

    nntc@mts-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кормщикова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Компьютер в сборе. В соответствии со спецификации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 08:00 GMT +328.01.2019 08:0028.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82614Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Компьютер в сборе. В соответствии со спецификации

    Начальная цена

    48 634,73

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603950, обл.Нижегородская, г.Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Поставка осуществляется в течении 14 календарных дней. Поставщик осуществляет доставку товара до места поставки, производит погрузку/разгрузку товара. Товар должен быть подготовлен к использованию по назначению. Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке – разгрузке и хранении в складском помещении и соответствовать установленным стандартам, характеру товара, требованиям изготовителя. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Заказчика. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в употреблении. Поставляемый товар должен быть обеспечен эксплуатационной документацией. Все необходимые руководства и техническая документация должны быть на русском языке. Цена договора включает в себя стоимость поставляемого товара, расходы на упаковку, доставку до места поставки, доставку до места установки, сборку, погрузку/разгрузку, монтаж, наладку, ввод Товара в эксплуатацию, гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы по конвертации и сертификации, всех налогов, в том числе НДС (если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: безналичный расчет, путем перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика. Оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 10 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи Товара на основании выставленного счета, товарной накладной, счёта-фактуры, подписанного акта ввода оборудования в эксплуатацию. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компьютер в сборе Intel Celeron G3930 2.9GHz DDR4 2133MHz 4GB Gigabyte GA-H110M-S2V Windows 10 Pro 64bit 500Гб (HDD) LAN 10/100/1000 Клавиатура Oklick 180M, Мышь Oklick 145M, Монитор Philips 21.5" 223V5LSB"

    Кол-во: 1.000

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