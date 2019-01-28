Условия договора

Условия оплаты и доставки

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Поставка осуществляется в течении 14 календарных дней. Поставщик осуществляет доставку товара до места поставки, производит погрузку/разгрузку товара. Товар должен быть подготовлен к использованию по назначению. Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке – разгрузке и хранении в складском помещении и соответствовать установленным стандартам, характеру товара, требованиям изготовителя. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Заказчика. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в употреблении. Поставляемый товар должен быть обеспечен эксплуатационной документацией. Все необходимые руководства и техническая документация должны быть на русском языке. Цена договора включает в себя стоимость поставляемого товара, расходы на упаковку, доставку до места поставки, доставку до места установки, сборку, погрузку/разгрузку, монтаж, наладку, ввод Товара в эксплуатацию, гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы по конвертации и сертификации, всех налогов, в том числе НДС (если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: безналичный расчет, путем перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика. Оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 10 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи Товара на основании выставленного счета, товарной накладной, счёта-фактуры, подписанного акта ввода оборудования в эксплуатацию. Авансирование не предусмотрено.