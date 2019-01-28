www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Компьютер в сборе. В соответствии со спецификации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 15:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-86-05
Факс
Адрес электронной почты
nntc@mts-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кормщикова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Компьютер в сборе. В соответствии со спецификации
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.01.2019 08:00 GMT +328.01.2019 08:0028.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82614Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Компьютер в сборе. В соответствии со спецификации
Начальная цена
48 634,73
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603950, обл.Нижегородская, г.Нижний Новгород, ул.Студенческая, д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ: Поставка осуществляется в течении 14 календарных дней. Поставщик осуществляет доставку товара до места поставки, производит погрузку/разгрузку товара. Товар должен быть подготовлен к использованию по назначению. Товар должен быть свободным от любых прав третьих лиц. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность груза от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузке – разгрузке и хранении в складском помещении и соответствовать установленным стандартам, характеру товара, требованиям изготовителя. Нарушение целостности упаковки и наличие на ней следов механических повреждений не допускается. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Заказчика. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшем в употреблении. Поставляемый товар должен быть обеспечен эксплуатационной документацией. Все необходимые руководства и техническая документация должны быть на русском языке. Цена договора включает в себя стоимость поставляемого товара, расходы на упаковку, доставку до места поставки, доставку до места установки, сборку, погрузку/разгрузку, монтаж, наладку, ввод Товара в эксплуатацию, гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока, страхование, уплату таможенных пошлин, расходы по конвертации и сертификации, всех налогов, в том числе НДС (если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: безналичный расчет, путем перечисления денежных средств с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика. Оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 10 календарных дней с момента подписания акта приема-передачи Товара на основании выставленного счета, товарной накладной, счёта-фактуры, подписанного акта ввода оборудования в эксплуатацию. Авансирование не предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Кол-во: 1.000