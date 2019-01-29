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    Главная / Торги / оказание типографских услуг по печатанию отчетно-учетных бланков

    оказание типографских услуг по печатанию отчетно-учетных бланков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 00:0029.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82608Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82608

    Наименование закупки

    оказание типографских услуг по печатанию отчетно-учетных бланков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 13:32

    Документация процедуры

    Техническое_задание_бланки_единственный_поставщик.docx

    Журнал_учета_клинико-экспертной_работы_лечебно-профилактического_учреждения.rtf

    Журнал_кассира_операциониста_форма_КМ-4.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 37 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 37"

    Юридический адрес

    603004, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 3

    Почтовый адрес

    603004, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 3

    Контактный телефон

    +7 831 295-71-39

    Факс

    Адрес электронной почты

    bolnitsa37eco@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание типографских услуг по печатанию отчетно-учетных бланков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 00:00 GMT +329.01.2019 00:0029.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82608Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание типографских услуг по печатанию отчетно-учетных бланков

    Начальная цена

    6 960,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Челюскинцев, д.3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты производятся путём безналичного перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 15 дней после поставки товара на склад Заказчика, приемки его по качеству и количеству и подписания соответствующих документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 37"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 37"

    Адрес местонахождения

    603004, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Челюскинцев, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал А4 100л. в твердом переплете"

    Кол-во: 12.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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