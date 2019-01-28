Условия договора

Условия оплаты и доставки

Заказчик производит оплату работ на основании акта выполненных работ и счета на оплату представленных "Исполнителем" за фактически выполненный в отчетном месяце объема работ, с оплатой не позднее пяти банковских дней с момента получения указанных документов, оформленных надлежащим образом.