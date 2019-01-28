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Наименование закупки
Обучение пожарно-техническому-минимуму
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 15:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Контактный телефон
+7 831 433-86-05
Факс
Адрес электронной почты
nntc@mts-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кормщикова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Обучение пожарно-техническому-минимуму
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.01.2019 08:00 GMT +328.01.2019 08:0028.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82592Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обучение пожарно-техническому-минимуму
Начальная цена
1 527,78
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603950 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Студенческая д.6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность по проведению обучению сотрудников пожарно-техническому минимуму
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НРТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6
Кол-во: 2.000