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    Главная / Торги / Водонагреватель накопительный

    Водонагреватель накопительный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 08:0028.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82575Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82575

    Наименование закупки

    Водонагреватель накопительный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 11:52

    Документация процедуры

    образец_договора_ФЗ_44.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЫКСУНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"

    Юридический адрес

    607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,

    Почтовый адрес

    607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2

    Контактный телефон

    +7 83177 3-00-56

    Факс

    +7 83177 3-19-03

    Адрес электронной почты

    crbvyksazakaz@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куркович Регина Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Водонагреватель накопительный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 08:00 GMT +328.01.2019 08:0028.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82575Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Водонагреватель накопительный

    Начальная цена

    6 779,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Выкса, ул. Красные Зори, д. 16/2 (склад)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    аванс не предусмотрен, оплата в течении 30 календарных дней с момента поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВЫКСУНСКАЯ ЦРБ"

    Адрес местонахождения

    607061, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2,

    607060, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ВЫКСА, УЛ КРАСНЫЕ ЗОРИ, 16/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Водонагреватель накопительный THERMEX Hit H10-O 10ЛИТР(ДМ³) 1.5КВТ"

    Кол-во: 1.000

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