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    Услуги по сопровождению программных продуктов 1С (223ФЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 08:0028.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82571Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82571

    Наименование закупки

    Услуги по сопровождению программных продуктов 1С (223ФЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 11:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Юридический адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Почтовый адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Контактный телефон

    +7 83147 7-37-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aktt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коннов Петр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по сопровождению программных продуктов 1С (223ФЗ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 08:00 GMT +328.01.2019 08:0028.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82571Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по сопровождению программных продуктов 1С (223ФЗ)

    Начальная цена

    16 248,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое сопровождение при эксплуатации программного продукта Оказание услуг по сопровождению программных продуктов 1С для ЭВМ. ИТС Бюджет. Продукт подразумевает доступ пользователя к обновлениям, предоставляемых разработчиком"

    Кол-во: 1.000

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