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    Главная / Торги / Поставка знаков опасности и ООН для Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"

    Поставка знаков опасности и ООН для Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 00:0028.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82568Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82568

    Наименование закупки

    Поставка знаков опасности и ООН для Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 11:43

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка знаков опасности и ООН для Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 00:00 GMT +328.01.2019 00:0028.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82568Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка знаков опасности и ООН для Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    2 542 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханский филиал, 416168, РФ, Астраханская область, Красноярский район, Джанайский сельсоветРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара производится в течение не менее 30 (тридцати) рабочих дней , либо в течение не более 30 (тридцати) календарных дней, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Знак номер ООН 300х400ММ самоклеящаяся пленка"

    Кол-во: 10000.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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