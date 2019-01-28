Поставка мультиметров по статье ПЭН для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка силами поставщика. Оплата по Договору производится в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента поставки Товара, при условии предоставления Поставщиком первичных документов, в том числе подтверждающих транспортировку Товара и при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры в случае если контрагент не является СМСП. В случае если контрагент является субъектом МСП - Оплата по Договору производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара, при условии предоставления Поставщиком первичных документов, в том числе подтверждающих транспортировку Товара и при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры.