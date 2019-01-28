www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка аккумулятора Delta DT 6012 для ККМ Меркурий 130
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 09:54
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б
Почтовый адрес
603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б
Контактный телефон
+7 831 276-86-12
Факс
+7 831 276-73-54
Адрес электронной почты
natknn@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аккумулятора Delta DT 6012 для ККМ Меркурий 130
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.01.2019 00:00 GMT +328.01.2019 00:0028.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82536Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аккумулятора Delta DT 6012 для ККМ Меркурий 130
Начальная цена
1 144,08
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603035, г. Нижний Новгород,ул. Чаадаева д.2Б.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
5 дней с момента заключения договора , оплата в течение 5 дней с момента поставки товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"
Адрес местонахождения
603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б
Кол-во: 3.000