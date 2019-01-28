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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка технических газов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 10:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка технических газов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.01.2019 10:00 GMT +328.01.2019 10:0028.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82535Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов
Начальная цена
171 063,51
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, 169500, г. Сосногорск, ул. Энергетиков, 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты: - оплата по факту поставки продукции до окончания месяца, следующего за месяцем получения продукции (если предприятие не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства); - оплата по факту поставки продукции в течение 30 календарных дней (если предприятие относится к субъектам малого и среднего предпринимательства); Условия доставки: самовывоз со склада Участника в городах Ухта либо Сосногорск
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 1.000