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    Главная / Торги / Поставка технических газов

    Поставка технических газов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 10:0028.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82535Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82535

    Наименование закупки

    Поставка технических газов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 10:10

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка технических газов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 10:00 GMT +328.01.2019 10:0028.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82535Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов

    Начальная цена

    171 063,51

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169500, г. Сосногорск, ул. Энергетиков, 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: - оплата по факту поставки продукции до окончания месяца, следующего за месяцем получения продукции (если предприятие не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства); - оплата по факту поставки продукции в течение 30 календарных дней (если предприятие относится к субъектам малого и среднего предпринимательства); Условия доставки: самовывоз со склада Участника в городах Ухта либо Сосногорск

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аргон (в баллонах) 40л 99,998% высокой чистоты ТУ 6-21-12-94 без освидетельствования обменная 6.2М³"

    Кол-во: 1.000

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