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    Поставка масла МС-20 по статье ПЭН для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 10:0028.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82522Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82522

    Наименование закупки

    Поставка масла МС-20 по статье ПЭН для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 14:57

    Документация процедуры

    О_реестре_смазочных_масел_для_ГПА_от_31.01.18_03_08_2-739.pdf

    Техническое_задание.doc

    Приложение_№_2_к_Договору.docx

    Договор.docx

    Приложение_№_1_к_ТЗ_Спецификация__проект_МС-20_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка масла МС-20 по статье ПЭН для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 10:00 GMT +328.01.2019 10:0028.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82522Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масла МС-20 по статье ПЭН для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Начальная цена

    274 836,74

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, 141101, Московская область, г. ЩелковоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость транспортных услуг по доставки МТР грузополучателю включена в цену МТР. В случае если поставщик является субъектом МСП, оплата в течение 30 дней с момента поставки и предоставления документов. В случае если поставщик не является субъектом МСП, оплата в течение 60 дней с момента поставки и предоставления документов. Доставка силами поставщика в адрес филиала ООО "Газпром ПХГ" "УМТСиК".

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло авиационное МС-20 ГОСТ 21743-76"

    Кол-во: 3.700

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