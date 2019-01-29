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Наименование закупки
Поставка оргтехники и расходных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 09:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,
Почтовый адрес
460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144
Контактный телефон
+7 3532 73-25-98
Факс
+7 3532 73-27-03
Адрес электронной почты
zakupkiogt@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сизов Василий Владимирович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оргтехники и расходных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.01.2019 06:00 GMT +329.01.2019 06:0029.01.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82519Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оргтехники и расходных материалов
Начальная цена
262 248,28
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, д.144Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится Покупателем на основании утвержденной Спецификации путем 50% предоплаты. Оставшиеся 50% Заказчик оплачивает в течение двух месяцев по принципу 25% в первый месяц и оставшиеся 25% во второй со дня осуществления поставки продукции Покупателю, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. Предоплата за товар перечисляется на расчетный счет Поставщика в течении 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора и выставления счета Покупателю.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГГАЗТРАНС
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГГАЗТРАНС
Адрес местонахождения
460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,
460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144
Кол-во: 2.000