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    Главная / Торги / Поставка оргтехники и расходных материалов

    Поставка оргтехники и расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 06:0029.01.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82519Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82519

    Наименование закупки

    Поставка оргтехники и расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 09:22

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Дородников).docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГГАЗТРАНС
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГГАЗТРАНС

    Юридический адрес

    460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,

    Почтовый адрес

    460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144

    Контактный телефон

    +7 3532 73-25-98

    Факс

    +7 3532 73-27-03

    Адрес электронной почты

    zakupkiogt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сизов Василий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оргтехники и расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 06:00 GMT +329.01.2019 06:0029.01.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82519Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оргтехники и расходных материалов

    Начальная цена

    262 248,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460050, г. Оренбург, ул. Терешковой, д.144Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем на основании утвержденной Спецификации путем 50% предоплаты. Оставшиеся 50% Заказчик оплачивает в течение двух месяцев по принципу 25% в первый месяц и оставшиеся 25% во второй со дня осуществления поставки продукции Покупателю, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. Предоплата за товар перечисляется на расчетный счет Поставщика в течении 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора и выставления счета Покупателю.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГГАЗТРАНС
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГГАЗТРАНС

    Адрес местонахождения

    460050, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ТЕРЕШКОВОЙ, 144,

    460050,г. Оренбург, ул. Терешковой, 144

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж NV-Print 410Х CF410X черный 6500 страниц совместимый"

    Кол-во: 2.000

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