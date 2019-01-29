Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится Покупателем на основании утвержденной Спецификации путем 50% предоплаты. Оставшиеся 50% Заказчик оплачивает в течение двух месяцев по принципу 25% в первый месяц и оставшиеся 25% во второй со дня осуществления поставки продукции Покупателю, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры. Предоплата за товар перечисляется на расчетный счет Поставщика в течении 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора и выставления счета Покупателю.