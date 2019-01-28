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    Главная / Торги / Поставка оборудования для приготовления пищи по статье ОНМ для филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Поставка оборудования для приготовления пищи по статье ОНМ для филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 09:0028.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82517Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82517

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для приготовления пищи по статье ОНМ для филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 09:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика, Закупки и тендеры Волгоградская область, Закупки и тендеры Рязанская область, Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования для приготовления пищи по статье ОНМ для филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 09:00 GMT +328.01.2019 09:0028.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82517Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для приготовления пищи по статье ОНМ для филиалов ООО "Газпром ПХГ"

    Начальная цена

    418 071,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Республика Башкортостан,Волгоградская область,Рязанская область,Ленинградская область, Российская Федерация, 453367, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, д. Канчура; Российская Федерация, 403033 Волгоградская область, Городищенский район, п.Красный пахарь; Российская Федерация, 391333, Рязанская область, Касимовский район, п/о Крутоярский; Российская Федерация, 188349, Ленинградская область, Гатчинский район, д. ЛядиноРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента поставки Товара, а в случае если Поставщик относится к Субъекту малого и среднего предпринимательства оплата по Договору производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара. Транспортные расходы по доставке товара до грузополучателя включены в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина картофелеочистительная Abat МКК-150 150кг/ч 10КГ 0.75КВТ 400В 500х700х785ММ"

    Кол-во: 1.000

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