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    Главная / Торги / Поставка БЗ, ВЗК, Пунга

    Поставка БЗ, ВЗК, Пунга

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 10:0029.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82505Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82505

    Наименование закупки

    Поставка БЗ, ВЗК, Пунга

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 09:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Контактный телефон

    +7 34675 6-57-59

    Факс

    +7 34675 6-57-02

    Адрес электронной почты

    U.Anikina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Некрасова Наталья Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область, Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка БЗ, ВЗК, Пунга

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 10:00 GMT +329.01.2019 10:0029.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82505Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка БЗ, ВЗК, Пунга

    Начальная цена

    492 857,63

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область,Тюменская область, 628147 ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый 628109, Тюменская область, Октябрьский район, г. Белоярский (для нужд Казымгазремонт) 624441 Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул.Больничная, 39 (для нужд ПТУ Краснотурьинскгазремонт) 629730, Тюменская обл, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, проезд 2, ул.Заводская, 8 (для нужд ПТУ Надымгазремонт) Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    условия оплаты: в течение 60 календарных дней (для субъектов малого предпринимательства - 30 дней) с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Саморез 4.2ММ 16ММ с прессшайбой, острый"

    Кол-во: 34.000

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