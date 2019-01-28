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    Главная / Торги / Поставка алкометров

    Поставка алкометров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2019 07:0028.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82487Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82487

    Наименование закупки

    Поставка алкометров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 07:23

    Документация процедуры

    Спецификация.XLS

    Проект_договора.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка алкометров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.01.2019 07:00 GMT +328.01.2019 07:0028.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82487Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка алкометров

    Начальная цена

    240 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, площадка строительства НГХКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Оплата Товара - 100% в течение месяца, следующего за месяцем подписания товарной накладной. 2. Оплата услуг по доставке Товара в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами акта об оказании услуг по доставке Товара. 3. Доставка Товара производится силами Поставщика автомобильным транспортом, до склада Покупателя. 4. Срок поставки - в течение 60 рабочих дней с момента заключения договора (с правом досрочной поставки)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор контроля трезвости Анализатор паров алкоголя с принтером Алкотектор Юпитер-П"

    Кол-во: 2.000

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