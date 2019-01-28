Условия договора

Условия оплаты и доставки

1. Оплата Товара - 100% в течение месяца, следующего за месяцем подписания товарной накладной. 2. Оплата услуг по доставке Товара в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами акта об оказании услуг по доставке Товара. 3. Доставка Товара производится силами Поставщика автомобильным транспортом, до склада Покупателя. 4. Срок поставки - в течение 60 рабочих дней с момента заключения договора (с правом досрочной поставки)