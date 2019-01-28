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Наименование закупки
Поставка алкометров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.01.2019 07:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 34949 7-04-00
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
nghk@nghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка алкометров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.01.2019 07:00 GMT +328.01.2019 07:0028.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82487Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка алкометров
Начальная цена
240 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, площадка строительства НГХКРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1. Оплата Товара - 100% в течение месяца, следующего за месяцем подписания товарной накладной. 2. Оплата услуг по доставке Товара в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами акта об оказании услуг по доставке Товара. 3. Доставка Товара производится силами Поставщика автомобильным транспортом, до склада Покупателя. 4. Срок поставки - в течение 60 рабочих дней с момента заключения договора (с правом досрочной поставки)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Кол-во: 2.000