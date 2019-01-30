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    Главная / Торги / Поставка уровнемера ультразвукового для аварийного запаса для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка уровнемера ультразвукового для аварийного запаса для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 20:0030.01.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82480Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82480

    Наименование закупки

    Поставка уровнемера ультразвукового для аварийного запаса для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.01.2019 05:42

    Документация процедуры

    Договор_КИМ(1)(1).docx

    Опросный_лист_на_уровнемер_OPTIWARE_5200.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка уровнемера ультразвукового для аварийного запаса для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 20:00 GMT +330.01.2019 20:0030.01.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82480Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка уровнемера ультразвукового для аварийного запаса для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    258 644,53

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 календарных дней с даты поставки, срок поставки 60 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уровнемер радарный Optiwave 5200 стандартное исполнение нержавеющая сталь IP66/IP67"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    11.02.2019 09:30(GMT+03:00)
    416 214
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
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