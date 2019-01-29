Поставка специальной одежды для Отделения Волгоград

Условия договора

Условия оплаты и доставки

1. Авансирование не осуществляется. 2. Расчет за поставленный товар осуществляется Заказчиком по счету поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ–20-3/96@). 3. Доставка товара осуществляется транспортом поставщика и за его счет на склад Покупателя. Не позднее 28.02.2019 4. Поставка товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.00 часов (по московскому времени)