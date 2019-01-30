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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым автотранспортом
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.01.2019 19:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Контактный телефон
+7 928 274-06-27
Факс
Адрес электронной почты
03SVC_UOZE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым автотранспортом
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.01.2019 18:00 GMT +330.01.2019 18:0030.01.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82471Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым автотранспортом
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, г. Краснодар, Краснодарский край.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за фактически оказанные услуги производится Заказчиком за фактически принятый объём услуг в рублях, за прошедший календарный месяц в соответствии с тарифами, согласованными между Заказчиком и Исполнителем, на основании выставленного счета Исполнителя за оказанные услуги, после подписания акта выполненных работ (оказанных услуг)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Кол-во: 1.000