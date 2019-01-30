Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым автотранспортом

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата за фактически оказанные услуги производится Заказчиком за фактически принятый объём услуг в рублях, за прошедший календарный месяц в соответствии с тарифами, согласованными между Заказчиком и Исполнителем, на основании выставленного счета Исполнителя за оказанные услуги, после подписания акта выполненных работ (оказанных услуг)