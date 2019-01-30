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    Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым автотранспортом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 18:0030.01.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82471Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82471

    Наименование закупки

    Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым автотранспортом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.01.2019 19:25

    Документация процедуры

    ЭП_Pr_2.docx

    ЭП_Pr_1.docx

    Запрос_информации.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым автотранспортом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 18:00 GMT +330.01.2019 18:0030.01.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82471Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым автотранспортом

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Краснодар, Краснодарский край.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за фактически оказанные услуги производится Заказчиком за фактически принятый объём услуг в рублях, за прошедший календарный месяц в соответствии с тарифами, согласованными между Заказчиком и Исполнителем, на основании выставленного счета Исполнителя за оказанные услуги, после подписания акта выполненных работ (оказанных услуг)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос информации в электронной форме оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым автотранспортом"

    Кол-во: 1.000

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