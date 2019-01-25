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    Главная / Торги / Закупка материалов (аккумуляторных батарей, меток геодезических, инструментов слесарно-монтажных, масел смазочных, смесей бетонных и растворов) для проведения изыскательских работ для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Закупка материалов (аккумуляторных батарей, меток геодезических, инструментов слесарно-монтажных, масел смазочных, смесей бетонных и растворов) для проведения изыскательских работ для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2019 10:0025.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82468Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82468

    Наименование закупки

    Закупка материалов (аккумуляторных батарей, меток геодезических, инструментов слесарно-монтажных, масел смазочных, смесей бетонных и растворов) для проведения изыскательских работ для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.01.2019 18:58

    Документация процедуры

    Спецификация_МТР_для_изыскателей_ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот

    Закупка материалов (аккумуляторных батарей, меток геодезических, инструментов слесарно-монтажных, масел смазочных, смесей бетонных и растворов) для проведения изыскательских работ для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.01.2019 10:00 GMT +325.01.2019 10:0025.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82468Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка материалов (аккумуляторных батарей, меток геодезических, инструментов слесарно-монтажных, масел смазочных, смесей бетонных и растворов) для проведения изыскательских работ для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    227 070,19

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Новый Уренгой, Промбаза КТП-8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное Patriot G-Motion 2Т Garden 1Л; ДМ³ для 2-х тактных двигателей"

    Кол-во: 4.000

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