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    Главная / Торги / Изготовление и поставка поздравительных открыток

    Изготовление и поставка поздравительных открыток

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2019 08:0025.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82458Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82458

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка поздравительных открыток

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.01.2019 17:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 495 631-57-82

    Факс

    Адрес электронной почты

    iatrofimov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трофимов Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Изготовление и поставка поздравительных открыток

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.01.2019 08:00 GMT +325.01.2019 08:0025.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82458Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка поздравительных открыток

    Начальная цена

    140 211,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корпус 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка до склада Заказчика осуществляется силами Исполнителя и за его счет. Оплата (100%) осуществляется в течение 20 рабочих дней с момента подписания Товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Открытка поздравительная "С праздником" бумага дизайнерская, тиснение фольгой 290г/м2 144х144ММ конгрев"

    Кол-во: 290.000

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