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    Главная / Торги / Закупка бумаги

    Закупка бумаги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 10:0029.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82457Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82457

    Наименование закупки

    Закупка бумаги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 17:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Гипроспецгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Контактный телефон

    +7 812 578-76-00 доб. 36757

    Факс

    +7 812 578-76-28

    Адрес электронной почты

    tender@gsg.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богданова Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка бумаги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 10:00 GMT +329.01.2019 10:0029.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82457Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка бумаги

    Начальная цена

    603 356,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течении 10 дней после поставки товара покупателю

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Гипроспецгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для копировально-множительной техники IQ Allround A4 80Г/М² 0.107ММ 162ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 2000.000

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