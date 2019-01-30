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Наименование закупки
Проведение работ по очистке систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.01.2019 16:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Контактный телефон
+7 928 274-06-27
Факс
Адрес электронной почты
03SVC_UOZE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение работ по очистке систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.01.2019 15:00 GMT +330.01.2019 15:0030.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82452Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по очистке систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, г. Ростов на Дону, пр. Соколова, № 22 аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата выполненных работ производится без предоплаты. Расчеты за фактически выполненные работы производятся на основании счета при условии отсутствия претензий к объему и качеству выполненных работ и утверждения заключившими договор сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (Десяти) рабочих дней после утверждения Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) заказчиком. Срок выполнения работ: работы выполняются 1 раз в год c 01.07.2019 по 30.09.2019. Стоимость (цена) договора включает все расходы подрядчика на выполнение работ, включая командировочные расходы и стоимость расходных материалов, требуемых для проведения очистки систем вентиляции и кондиционирования воздуха (видео инспекция вентиляции, очистка от жировых отложений; дезинфекция системы вентиляции, оформление журнала «Учета работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования»)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Кол-во: 1.000