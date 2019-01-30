Проведение работ по очистке систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата выполненных работ производится без предоплаты. Расчеты за фактически выполненные работы производятся на основании счета при условии отсутствия претензий к объему и качеству выполненных работ и утверждения заключившими договор сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (Десяти) рабочих дней после утверждения Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) заказчиком. Срок выполнения работ: работы выполняются 1 раз в год c 01.07.2019 по 30.09.2019. Стоимость (цена) договора включает все расходы подрядчика на выполнение работ, включая командировочные расходы и стоимость расходных материалов, требуемых для проведения очистки систем вентиляции и кондиционирования воздуха (видео инспекция вентиляции, очистка от жировых отложений; дезинфекция системы вентиляции, оформление журнала «Учета работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования»)