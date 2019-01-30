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    Главная / Торги / Проведение работ по очистке систем вентиляции и кондиционирования воздуха

    Проведение работ по очистке систем вентиляции и кондиционирования воздуха

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 15:0030.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82452Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82452

    Наименование закупки

    Проведение работ по очистке систем вентиляции и кондиционирования воздуха

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.01.2019 16:50

    Документация процедуры

    PR2.xls

    PR1.doc

    Запрос_информации_в_электронной_форме.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Проведение работ по очистке систем вентиляции и кондиционирования воздуха

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 15:00 GMT +330.01.2019 15:0030.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82452Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по очистке систем вентиляции и кондиционирования воздуха

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, г. Ростов на Дону, пр. Соколова, № 22 аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата выполненных работ производится без предоплаты. Расчеты за фактически выполненные работы производятся на основании счета при условии отсутствия претензий к объему и качеству выполненных работ и утверждения заключившими договор сторонами Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) в течение 10 (Десяти) рабочих дней после утверждения Акта о приеме-сдаче выполненных работ (оказанных услуг) заказчиком. Срок выполнения работ: работы выполняются 1 раз в год c 01.07.2019 по 30.09.2019. Стоимость (цена) договора включает все расходы подрядчика на выполнение работ, включая командировочные расходы и стоимость расходных материалов, требуемых для проведения очистки систем вентиляции и кондиционирования воздуха (видео инспекция вентиляции, очистка от жировых отложений; дезинфекция системы вентиляции, оформление журнала «Учета работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования»)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос информации в электронной форме на проведение работ по очистке систем вентиляции и кондиционирования воздуха (Отделение Ростов-на-Дону)"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    05.12.2018 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
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