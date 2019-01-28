Техническое обслуживание системы передачи извещений о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг".

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Аванс не предусмотрен. Расчеты производятся Заказчиком ежемесячно за фактически оказанные услуги согласно подписанному акту об оказанных услугах путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в течение 5-ти банковских дней с момента подписания акта приема оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем счета/ счета-фактуры. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок действия Контракта.