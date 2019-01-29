Поставка офисной мебели для Отделения-НБ Чеченская Республика

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Авансирование не осуществляется. Расчет за поставленный товар осуществляется Покупателем по счету Поставщика на основании подписанных Сторонами подписания учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ – 20-3/96) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписанного Покупателем учетного документа или УПД. Доставка офисной мебели (далее – товар) Покупателю осуществляется транспортом Поставщика и за его счет по адресу: 364020, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 5. Поставка, сборка, установка по кабинетно, регулировка и выравнивание товара, производится в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 14.00, в пятницу с 09.00 до 13.00 (по московскому времени).