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    Главная / Торги / Поставка офисной мебели для Отделения-НБ Чеченская Республика

    Поставка офисной мебели для Отделения-НБ Чеченская Республика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.01.2019 15:0029.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82450Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82450

    Наименование закупки

    Поставка офисной мебели для Отделения-НБ Чеченская Республика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.01.2019 16:43

    Документация процедуры

    ЭП_PR2_Форма.docx

    ЭП_PR1_Техническое_задание.docx

    Запрос_информации_в_электронной_форме.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Чеченская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисной мебели для Отделения-НБ Чеченская Республика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.01.2019 15:00 GMT +329.01.2019 15:0029.01.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82450Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной мебели для Отделения-НБ Чеченская Республика

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Чеченская Республика, 364020, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 5.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не осуществляется. Расчет за поставленный товар осуществляется Покупателем по счету Поставщика на основании подписанных Сторонами подписания учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ – 20-3/96) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписанного Покупателем учетного документа или УПД. Доставка офисной мебели (далее – товар) Покупателю осуществляется транспортом Поставщика и за его счет по адресу: 364020, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 5. Поставка, сборка, установка по кабинетно, регулировка и выравнивание товара, производится в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 14.00, в пятницу с 09.00 до 13.00 (по московскому времени).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос информации в электронной форме на поставку офисной мебели для Отделения-НБ Чеченская Республика"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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    Прием заявок:
    29.01.2019 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
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