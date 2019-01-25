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    Главная / Торги / списание, утилизация, выдача актов списания отходо I-IV классов опасности

    списание, утилизация, выдача актов списания отходо I-IV классов опасности

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2019 00:0025.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82449Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82449

    Наименование закупки

    списание, утилизация, выдача актов списания отходо I-IV классов опасности

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.01.2019 16:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Арзамаса"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"

    Юридический адрес

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас, Революции, 18а

    Почтовый адрес

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас, Революции, 18а

    Контактный телефон

    +7 83147 9-45-27

    Факс

    +7 83147 9-45-27

    Адрес электронной почты

    csogpvi@soc.arz.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Списание, утилизация, выдача актов списания отходо I-IV классов опасности

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.01.2019 00:00 GMT +325.01.2019 00:0025.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82449Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Списание, утилизация, выдача актов списания отходо I-IV классов опасности

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Революции, 18аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"

    Адрес местонахождения

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас, Революции, 18а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по вывозу отходов на утилизацию"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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