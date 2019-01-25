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    Главная / Торги / противоскользящая лента, лета оргадительная, арматура для смывного бачка

    противоскользящая лента, лета оргадительная, арматура для смывного бачка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2019 00:0025.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82426Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82426

    Наименование закупки

    противоскользящая лента, лета оргадительная, арматура для смывного бачка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.01.2019 15:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Арзамаса"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"

    Юридический адрес

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас, Революции, 18а

    Почтовый адрес

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас, Революции, 18а

    Контактный телефон

    +7 83147 9-45-27

    Факс

    +7 83147 9-45-27

    Адрес электронной почты

    csogpvi@soc.arz.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Противоскользящая лента, лета оргадительная, арматура для смывного бачка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.01.2019 00:00 GMT +325.01.2019 00:0025.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82426Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Противоскользящая лента, лета оргадительная, арматура для смывного бачка

    Начальная цена

    22 546,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Революции, 18аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"

    Адрес местонахождения

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас, Революции, 18а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента противоскользящая эластичная прозрачный 50ммх18.3м"

    Кол-во: 3.000

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