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Наименование закупки
противоскользящая лента, лета оргадительная, арматура для смывного бачка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.01.2019 15:03
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607220, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас, Революции, 18а
Почтовый адрес
607220, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас, Революции, 18а
Контактный телефон
+7 83147 9-45-27
Факс
+7 83147 9-45-27
Адрес электронной почты
csogpvi@soc.arz.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Противоскользящая лента, лета оргадительная, арматура для смывного бачка
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.01.2019 00:00 GMT +325.01.2019 00:0025.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82426Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Противоскользящая лента, лета оргадительная, арматура для смывного бачка
Начальная цена
22 546,68
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Революции, 18аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
безналичный расчет
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"
Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"
Адрес местонахождения
607220, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас, Революции, 18а
Кол-во: 3.000