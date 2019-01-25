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    Главная / Торги / Поставка газов технических (кислород, пропан) для нужд Александровского ЛПУМГ на 2019 год

    Поставка газов технических (кислород, пропан) для нужд Александровского ЛПУМГ на 2019 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2019 20:0025.01.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82401Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82401

    Наименование закупки

    Поставка газов технических (кислород, пропан) для нужд Александровского ЛПУМГ на 2019 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.01.2019 14:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область, Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка газов технических (кислород, пропан) для нужд Александровского ЛПУМГ на 2019 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.01.2019 20:00 GMT +325.01.2019 20:0025.01.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82401Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газов технических (кислород, пропан) для нужд Александровского ЛПУМГ на 2019 год

    Начальная цена

    413 866,14

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область,Томская область, 1. Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск; 2. Томская область, г. Стрежевой. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения продукции со склада Поставщика на основании подписанных с двух сторон товарных накладных. На условиях самовывоза со склада Поставщика по адресам: 1. Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск; 2. Томская область, г. Стрежевой

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пропан в баллонах 50ЛИТР(ДМ³) наполнение 20КГ ГОСТ 20448-90"

    Кол-во: 1827.000

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