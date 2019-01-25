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Наименование закупки
Поставка газов технических (кислород, пропан) для нужд Александровского ЛПУМГ на 2019 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.01.2019 14:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-65
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка газов технических (кислород, пропан) для нужд Александровского ЛПУМГ на 2019 год
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.01.2019 20:00 GMT +325.01.2019 20:0025.01.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82401Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газов технических (кислород, пропан) для нужд Александровского ЛПУМГ на 2019 год
Начальная цена
413 866,14
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область,Томская область, 1. Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск; 2. Томская область, г. Стрежевой. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения продукции со склада Поставщика на основании подписанных с двух сторон товарных накладных. На условиях самовывоза со склада Поставщика по адресам: 1. Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск; 2. Томская область, г. Стрежевой
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 1827.000