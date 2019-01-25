Поставка газов технических (кислород, пропан) для нужд Александровского ЛПУМГ на 2019 год

Условия договора

Условия оплаты и доставки

В течении 30 (тридцати) календарных дней со дня получения продукции со склада Поставщика на основании подписанных с двух сторон товарных накладных. На условиях самовывоза со склада Поставщика по адресам: 1. Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск; 2. Томская область, г. Стрежевой