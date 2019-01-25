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    Главная / Торги / Поставка средства личной гигиены для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"

    Поставка средства личной гигиены для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2019 09:0025.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82387Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82387

    Наименование закупки

    Поставка средства личной гигиены для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.01.2019 14:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДЕЦКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7

    Почтовый адрес

    606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7

    Контактный телефон

    +7 83161 2-78-57

    Факс

    +7 83161 2-78-57

    Адрес электронной почты

    internat_gorodez@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средства личной гигиены для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.01.2019 09:00 GMT +325.01.2019 09:0025.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82387Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средства личной гигиены для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"

    Начальная цена

    104 353,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Городец, ул. речников, д. 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата договора осуществляется в безналичном порядке с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен. Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: стоимость Товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, перемещение в указанное Заказчиком место, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона. Поставка товара по адресу заказчика в течении 15 календарных дней с даты заключения договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Освежитель воздуха 300МЛ"

    Кол-во: 275.000

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