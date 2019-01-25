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Наименование закупки
Поставка средства личной гигиены для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.01.2019 14:03
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7
Почтовый адрес
606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7
Контактный телефон
+7 83161 2-78-57
Факс
+7 83161 2-78-57
Адрес электронной почты
internat_gorodez@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка средства личной гигиены для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.01.2019 09:00 GMT +325.01.2019 09:0025.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82387Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средства личной гигиены для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"
Начальная цена
104 353,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Городец, ул. речников, д. 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата договора осуществляется в безналичном порядке с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен. Цена договора включает все расходы, связанные с поставкой Товара, в том числе: стоимость Товара, расходы на доставку до места поставки, погрузку/разгрузку, перемещение в указанное Заказчиком место, уплату налогов (в том числе НДС), сборов, пошлин, иных платежей, которые являются обязательными в силу закона. Поставка товара по адресу заказчика в течении 15 календарных дней с даты заключения договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"
Адрес местонахождения
606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7
Кол-во: 275.000