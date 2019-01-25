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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Оказание услуг по сервисному обслуживанию оргтехники, заправки и восстановление картриджей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.01.2019 13:03
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2
Почтовый адрес
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2
Контактный телефон
+7 831 417-27-86
Факс
Адрес электронной почты
gbu.17@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сервисному обслуживанию оргтехники, заправки и восстановление картриджей
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.01.2019 09:00 GMT +325.01.2019 09:0025.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82384Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сервисному обслуживанию оргтехники, заправки и восстановление картриджей
Начальная цена
90 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Героя Шишкова, д.2, корпус 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата, в соответствии с заявкой заказчика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
Адрес местонахождения
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2
Кол-во: 1.000