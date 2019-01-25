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    Главная / Торги / Оказание услуг по сервисному обслуживанию оргтехники, заправки и восстановление картриджей

    Оказание услуг по сервисному обслуживанию оргтехники, заправки и восстановление картриджей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2019 09:0025.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82384Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82384

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сервисному обслуживанию оргтехники, заправки и восстановление картриджей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.01.2019 13:03

    Документация процедуры

    Расчет_НКМЦ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ОЦСОГПВИИ"

    Юридический адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2

    Почтовый адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2

    Контактный телефон

    +7 831 417-27-86

    Факс

    Адрес электронной почты

    gbu.17@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по сервисному обслуживанию оргтехники, заправки и восстановление картриджей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.01.2019 09:00 GMT +325.01.2019 09:0025.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82384Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сервисному обслуживанию оргтехники, заправки и восстановление картриджей

    Начальная цена

    90 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Н.Новгород, ул. Героя Шишкова, д.2, корпус 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата, в соответствии с заявкой заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ОЦСОГПВИИ"

    Адрес местонахождения

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание оргтехники"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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