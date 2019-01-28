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Наименование закупки
Закупка стоматологического оборудования и принадлежностей для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2019г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.01.2019 14:55
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
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Адрес электронной почты
vahrushev@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушев Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка стоматологического оборудования и принадлежностей для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2019г.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.01.2019 08:00 GMT +328.01.2019 08:0028.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82383Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка стоматологического оборудования и принадлежностей для ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2019г.
Начальная цена
259 700,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Пермский край, промышленная зона «Сутузово», База по хранению и реализации материально-технических ресурсов УМТС и К – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата МТР после поставки на склад Покупателя в течении 60 дней (для СМСП 30 дней). Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика в рабочие дни. Транспортные расходы за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 3.000