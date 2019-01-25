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    Главная / Торги / Закупка наградных бланков - корпоративных наград ООО "Газпром трансгаз Чайковский"на 2019г.

    Закупка наградных бланков - корпоративных наград ООО "Газпром трансгаз Чайковский"на 2019г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2019 10:0025.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82367Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82367

    Наименование закупки

    Закупка наградных бланков - корпоративных наград ООО "Газпром трансгаз Чайковский"на 2019г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.01.2019 12:22

    Документация процедуры

    Тех._условия(бланки).doc

    Договор_(наградные_бланки2019).doc

    Спецификация.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка наградных бланков - корпоративных наград ООО "Газпром трансгаз Чайковский"на 2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.01.2019 10:00 GMT +325.01.2019 10:0025.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82367Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка наградных бланков - корпоративных наград ООО "Газпром трансгаз Чайковский"на 2019г.

    Начальная цена

    151 028,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, промышленная зона «Сутузово», центральный склад УМТС и К – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата МТР после поставки на склад Покупателя в течении 60 дней (для СМСП 30 дней). Доставка продукции на склад Покупателя осуществляется транспортом Поставщика. Транспортные расходы за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бланк "Удостоверение" А4 белая матовая особо гладкая бумага 150г/м2"

    Кол-во: 220.000

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