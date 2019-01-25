Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится с отсрочкой платежа до 15 календарных дней с момента поставки партии товара. Поставка товара осуществляется по заявка в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки. Поставка товара осуществляется до полного исполнения контракта.