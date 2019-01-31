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    Главная / Торги / Поставка реагентов и материалов для лаборатории для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"

    Поставка реагентов и материалов для лаборатории для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 09:0031.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82361Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82361

    Наименование закупки

    Поставка реагентов и материалов для лаборатории для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.01.2019 16:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДЕЦКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7

    Почтовый адрес

    606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7

    Контактный телефон

    +7 83161 2-78-57

    Факс

    +7 83161 2-78-57

    Адрес электронной почты

    internat_gorodez@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка реагентов и материалов для лаборатории для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 09:00 GMT +331.01.2019 09:0031.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82361Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реагентов и материалов для лаборатории для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"

    Начальная цена

    49 006,86

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Городец ул. Речников д. 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия доставки - доставка осуществляется в течение 20 календарных дней с момента заключения договора по месту нахождения Заказчика. Условия оплаты - безналичный расчет с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен, оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления документов на оплату выставленных в соответствии с документами о приемке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор реагентов Сифилис-АгКЛ-РМП д/опред. антигена кардиолипинового д/реакции микропреципитации 1000 опр. к-т №1 03.07 ,28/17"

    Кол-во: 1.000

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