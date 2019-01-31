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Наименование закупки
Поставка реагентов и материалов для лаборатории для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.01.2019 16:10
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7
Почтовый адрес
606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7
Контактный телефон
+7 83161 2-78-57
Факс
+7 83161 2-78-57
Адрес электронной почты
internat_gorodez@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка реагентов и материалов для лаборатории для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.01.2019 09:00 GMT +331.01.2019 09:0031.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82361Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка реагентов и материалов для лаборатории для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"
Начальная цена
49 006,86
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Городец ул. Речников д. 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия доставки - доставка осуществляется в течение 20 календарных дней с момента заключения договора по месту нахождения Заказчика. Условия оплаты - безналичный расчет с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен, оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления документов на оплату выставленных в соответствии с документами о приемке.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"
Адрес местонахождения
606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7
Кол-во: 1.000