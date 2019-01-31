Поставка реагентов и материалов для лаборатории для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Условия доставки - доставка осуществляется в течение 20 календарных дней с момента заключения договора по месту нахождения Заказчика. Условия оплаты - безналичный расчет с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен, оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления документов на оплату выставленных в соответствии с документами о приемке.