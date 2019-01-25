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    Главная / Торги / Проведение специальной оценки условий труда

    Проведение специальной оценки условий труда

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2019 08:3025.01.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82360Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    82360

    Наименование закупки

    Проведение специальной оценки условий труда

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.01.2019 11:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Юридический адрес

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    Почтовый адрес

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Контактный телефон

    +7 831 282-16-28

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@nnood.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Железин Олег Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Проведение специальной оценки условий труда

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.01.2019 08:30 GMT +325.01.2019 08:3025.01.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82360Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение специальной оценки условий труда

    Начальная цена

    133 474,95

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Н.НовгородРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней со дня подписания акта оказанных услуг. Оказание услуг со дня подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Адрес местонахождения

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение специальной оценки условий труда"

    Кол-во: 105.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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